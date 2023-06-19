Голикова рассказала об отдельной квоте для поступающих в вузы участников СВО

Те участники спецоперации, которые уже учатся в вузах на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2024 году.

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Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала об инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина создать отдельную квоту для участников СВО, поступающих в российские вузы. Те же участники спецоперации, которые уже являются студентами и обучаются на платной основе, смогут перевестись на бюджет.

Также, согласно этой инициативе, участники специальной военной операции получат право бесплатно обучаться на подготовительных курсах перед вступительными экзаменами в вуз. Такие же льготы предоставят детям медицинских работников, погибших от COVID-19.

«Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении», - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единых мерах социальной поддержки семей участников СВО. При этом, по его словам, статус военнослужащего не будет влиять на помощь.