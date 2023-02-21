Собянин ввел ряд мер соцподдержки для семей участников спецоперации

Мэр Москвы отметил, что статус военнослужащего при этом не будет влиять на помощь, под нее попадут все.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единых мерах социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом сообщается в личном блоге градоначальника.

Глава столицы напомнил о решении Владимира Путина, о котором сегодня упомянул президент России в послании Федеральному собранию, по формированию единых подходов в рамках материального обеспечения всех участников спецоперации, вне зависимости от их статуса - мобилизованный, контрактник или доброволец.

Отмечается, что соцподдержка распространяется на детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, а также супруг, детей трудоспособного возраста и других.

У семей участников специальной военной операции будет возможность получить ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям, следует из сообщения Сергея Собянина. Что касается пожилых членов семей военнослужащих, а также инвалидов, то они смогут рассчитывать на соцобслуживание на дому независимо от состава и уровня доходов семьи. Также определенные льготы предусмотрены для детей военных, выполняющих задачи в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением по созданию фонда помощи участникам специальной военной операции.

Со слов главы государства, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, а также оказывать помощь в образовании, спорте, трудоустройстве и предпринимательстве. Российский лидер отметил, что работа фонда должна быть открытой, а порядок оказания помощи простым, по принципу «одного окна».