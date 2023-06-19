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В Молдавии оппозиционную партию «Шор» признали незаконной

Анастасия Бобылева
15:21 19.06.2023
В связи с этим партия была расформирована, а ее депутаты сохранили свои мандаты как «независимые депутаты».
В Молдавии оппозиционную партию «Шор» признали незаконной
© Фото: Родион Прока, РИА Новости
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Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства признать оппозиционную партию «Шор» вне закона. Об этом сообщил глава Конституционного суда Николай Рошка.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор"», - цитирует его РИА Новости.

Сама партия была распущена, а ее депутаты сохранили свои мандаты в парламенте и будут выступать как «независимые депутаты».

Ранее в Молдавии задержали вице-председателя фракции Марину Таубер. Ее арестовали в аэропорту при попытке улететь в Израиль.

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