В Молдавии оппозиционную партию «Шор» признали незаконной

В связи с этим партия была расформирована, а ее депутаты сохранили свои мандаты как «независимые депутаты».

© Фото: Родион Прока, РИА Новости

Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства признать оппозиционную партию «Шор» вне закона. Об этом сообщил глава Конституционного суда Николай Рошка.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор"», - цитирует его РИА Новости.

Сама партия была распущена, а ее депутаты сохранили свои мандаты в парламенте и будут выступать как «независимые депутаты».

Ранее в Молдавии задержали вице-председателя фракции Марину Таубер. Ее арестовали в аэропорту при попытке улететь в Израиль.