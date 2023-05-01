В Молдавии задержали вице-председателя партии «Шор» Таубер

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В Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Женщина пыталась улететь в Израиль, ее арестовали в аэропорту Кишинева, сообщает в Facebook* прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией.

«Таубер задержана в аэропорту Кишинева при попытке сесть на рейс в Израиль», - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержание производилось на основании распоряжения прокурора, а также нарушения женщиной меры пресечения - запрета на выезд из населенного пункта, в котором проживает обвиняемая.

Против Таубер в июле прошлого года выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования партии. Она выразила желание сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. При этом Таубер отметил, что за уголовными делами в отношении нее стоит правящая Партия действия и солидарности.

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