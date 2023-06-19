В Санкт-Петербурге заложили тральщик «Дмитрий Лысов»
Торжественную церемонию закладки открыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
© Видео: Средне-Невский судостроительный завод © Фото: Средне-Невский судостроительный завод
В Санкт-Петербурге заложили корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Дмитрий Лысов».
Торжественная церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе. На ней присутствовал в том числе главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
«Тральщики этого проекта показали свою высокую боевую устойчивость, надежность, подтвердили все свои характеристики», - заявил Евменов.
Он добавил, что корабль назван в честь командира тральщика Северного флота Дмитрия Лысова, который погиб во время Великой Отечественной войны.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличивать расходы на оборону.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.