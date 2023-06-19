ОПК В Санкт-Петербурге заложили тральщик «Дмитрий Лысов» Торжественную церемонию закладки открыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. © Видео: Средне-Невский судостроительный завод © Фото: Средне-Невский судостроительный завод Читайте нас на: В Санкт-Петербурге заложили корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Дмитрий Лысов». Торжественная церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе. На ней присутствовал в том числе главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. «Тральщики этого проекта показали свою высокую боевую устойчивость, надежность, подтвердили все свои характеристики», - заявил Евменов. Он добавил, что корабль назван в честь командира тральщика Северного флота Дмитрия Лысова, который погиб во время Великой Отечественной войны. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличивать расходы на оборону. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика