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Новогодние каникулы в 2024 году могут продлиться с 1 по 8 января

Игнат Далакян
14:38 19.06.2023
Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году.
Новогодние каникулы в 2024 году могут продлиться с 1 по 8 января
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января. Это следует из проекта Минтруда России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что новогодние каникулы начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января 2024 года.

Кроме того, согласно сообщению Минтруда России, майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что зимние каникулы останутся полноценными. Однако, согласно его словам, последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной.

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