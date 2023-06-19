Сборная Испании впервые стала победителем Лиги наций

Испания обыграла Хорватию в финале Лиги наций в серии пенальти со счетом 5:4.

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Победителем футбольной Лиги наций UEFA стала сборная команда Испании. Она обыграла команду Хорватии в финале конкурса в серии пенальти. Матч проходил в нидерландском городе Роттердам.

В результате основного и дополнительного времени игры счет команд составлял 0:0. Однако Испания выбилась вперед по итогу серии пенальти - счет был 5:4.

Третье место конкурса заняла сборная Италии.

Испания впервые стала победительницей Лиги наций. В прошлые года золото забирали команды Португалии и Франции.

На прошлой неделе стало известно, что игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с футбольным клубом. Текущий договор истечет летом 2024 года.