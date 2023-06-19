Армия Минобороны России: зараженные гриппом птицы с Украины существенно повысили заболеваемость в РФ По словам Игоря Кириллова, на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги гриппа за счет передачи возбудителя птицам и морским млекопитающим. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Зараженные гриппом птицы, мигрирующие с территории Украины, существенно повысили заболеваемость гриппом в России. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. «В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США. По словам начальника войск РХБЗ, с начала года в России зафиксировано 45 вспышек птичьего гриппа, 21 регион нашей страны признан неблагополучным. В ходе своего выступления Кириллов сообщил о планах США по созданию насекомых - переносчиков гепатита и ВИЧ. Он также прокомментировал подтопление населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, возникшая ситуация может привести к созданию очагов заболеваний, которые передаются комарами. Кроме того, начальник войск РХБЗ объяснил причину перевода биолабораторий на Украину риском возникновения аварийных ситуаций в США. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России Экспертное мнение и аналитика