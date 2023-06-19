Украинский пленный рассказал о низком моральном духе и плохом вооружении в ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Николай Дрына сообщил о низком моральном духе и плохом вооружении в его подразделении. Кадры с его рассказом публикует Минобороны России.

«Какой здесь моральный дух, подразделение не очень. И вооружение, и люди, после 40 все, половина больные, половина не может воевать. Всех инвалидов собрали в одну бригаду, наверное, чтобы всех перемочили», - поделился он.

Также Николай рассказал о человеческом отношении со стороны российских военных. По словам пленного, агрессии к нему наши бойцы не проявили.

Другой пленный украинец Сергей Пеня заявил, что дошел до российских позиций, чтобы сдаться, проигнорировав минную опасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.