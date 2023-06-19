Walla: Израиль может направить Киеву и Варшаве танки Merkava

Предполагается, что Израиль передаст порядка двух сотен своих боевых машин, списанных из армии.

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В Израиле заговорили о возможной поставке Украине и Польше танков Merkava. Сообщается, что они могут получить списанные из Армии обороны Израиля боевые машины. Об этом информирует местное СМИ Walla.

Крупную партию израильских танков - 200 машин - планируется передать как минимум одной из стран континентальной Европы. Также отмечено, что произведенные в конце прошлого века - в 1980-х и 1990-х годах - танки уже не стоят на боевом дежурстве в армии.

Приводится сообщение неназванного польского эксперта, который сказал, что данные машины предназначаются для Польши и Украины. Он также отметил, что Merkava могут быть модернизированы при польском посредничестве. Эксперт добавил, что киевский режим имеет танки и боевые машины пехоты, готовится к продолжению боевых действий и пытается собрать ресурсы на конец следующего 2024-го года.

Вместе с тем указано, что данное действие израильской стороны не могло произойти без давления со стороны США. До этого официальный Тель-Авив ограничивался оказанием гуманитарной помощи Киеву. Отмечено, что в настоящее время ведутся переговоры, но о заключении сделки пока речи не идет.

Немногим ранее американская пресса сообщала, что США могут предложить украинским властям «израильскую модель» сотрудничества. В частности, модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности» без присоединения к НАТО.