Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у берегов Японии

У берегов Японии к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угроза цунами не возникла.

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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. В Национальном метеорологическом управлении Японии сообщили об отсутствии угрозы цунами.

Из-за сильных подземных толчков в домах Токио раскачивалась мебель. В результате сработала система предупреждения о мощной сейсмической активности. Соответствующие сообщения транслировались по всем телеканалам.

Очаг землетрясения находился на глубине около 50 километров. Информации о пострадавших и разрушениях еще не было.

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в марте на побережье Эквадора в провинции Асуай, примерно в 47 км на северо-запад от Куэнки.