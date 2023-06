В стране и мире The Sunday Times: в Польше белорусские боевики готовятся к свержению Лукашенко Елизавета Егорова Бывшие сотрудники спецслужб Белоруссии организуют специальное обучение в центрах подготовки в Польше с целью свержения Лукашенко, пишет издание. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: В Польше несколько сотен граждан Белоруссии проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, сообщает издание The Sunday Times. По данным газеты, его организуют бывшие сотрудники белорусских спецслужб с целью свержения действующего президента страны Александра Лукашенко. «Мы попробовали идти мирным путем. Государство никогда не обретает свою свободу без крови», - приводит The Sunday Times слова экс-сотрудников белорусских спецслужб, которые уехали из страны еще в 2020 году, когда состоялись президентские выборы. Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что Запад планирует захватить власть в Белоруссии при помощи войсковой операции. Плацдармом для этого стала Польша. Экспертное мнение и аналитика