The Sunday Times: в Польше белорусские боевики готовятся к свержению Лукашенко

Бывшие сотрудники спецслужб Белоруссии организуют специальное обучение в центрах подготовки в Польше с целью свержения Лукашенко, пишет издание.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Польше несколько сотен граждан Белоруссии проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, сообщает издание The Sunday Times. По данным газеты, его организуют бывшие сотрудники белорусских спецслужб с целью свержения действующего президента страны Александра Лукашенко.

«Мы попробовали идти мирным путем. Государство никогда не обретает свою свободу без крови», - приводит The Sunday Times слова экс-сотрудников белорусских спецслужб, которые уехали из страны еще в 2020 году, когда состоялись президентские выборы.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что Запад планирует захватить власть в Белоруссии при помощи войсковой операции. Плацдармом для этого стала Польша.