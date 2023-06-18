Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД

Двое животных скончались на месте, водитель не пострадал.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Serguei Fomine, Russian Look, GlobalLookPress

Столичная прокуратура показала видео с моментом наезда легкового автомобиля на двух лосей на МКАД.

Сегодня ночью на 32-м километре Московская Кольцевой Автомобильной дороги легковушка сбила насмерть двух лосей.

Судя по кадрам, через многополосную дорогу пытались перебежать четыре лося, два из них попали под колеса автомобиля, двигавшегося на скорости.

Как сообщили в прокуратуре, водитель машины марки Kia в результате произошедшего не пострадал.