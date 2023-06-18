Легковушка насмерть сбила двух лосей на 32-м километре МКАД

Как утверждается, водитель легкового автомобиля не пострадал.

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В Москве автомобиль сбил трех лосей, в связи с произошедшим движение затруднено на внутренней стороны 32-го километра МКАД, передает столичный Дептранс.

«На внутренней стороне 32-го км МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси)», - говорится в Telegram-канале департамента, сообщает RT.

В настоящее время на месте ДТП находятся городские оперативные службы. ТАСС, ссылаясь на столичный главк МВД, передает, что в результате аварии два лося погибли, водитель, сбивший животных, не пострадал.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины аварии.

Ранее в Подмосковье на трассе сбили лося. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Таким образом животное осталось умирать в канаве. Лосю попытались помочь, однако впоследствии его пришлось усыпить.