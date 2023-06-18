Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO

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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю Тим одержал победу в воскресном поединке против мексиканца Карлоса Окампо. Бой, который состоялся в австралийском Квинсленде, закончился нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Эта победа стала для 28-летнего спортсмена 23-ей в карьере, из них 17 были завершены досрочно. Для мексиканского боксера, который имеет на своем счету 35 побед (23 - нокаутом), это поражение стало третьим.

В январе этого года Тим Цзю должен был сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе с представителем США Джермеллом Чарло, однако американец был вынужден отложить защиту титула в связи с переломом руки.

Ранее россиянка Азалия Аминева, которая на чемпионате мира по боксу проиграла мужчине, выдававшему себя за женщину, впервые прокомментировала скандал. Спортсменка записала видео и поблагодарила болельщиков за поддержку. Она также рассказала, что, несмотря на дисквалификацию ее оппонента, результаты боя отменять не стали.

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