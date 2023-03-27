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Россиянка Аминева впервые прокомментировала проигрыш на чемпионате мира по боксу мужчине

Вероника Волосунова
19:15 27.03.2023
По ее словам, результаты ДНК-теста никак не влияют на медаль. Если бы все выяснилось раньше, россиянка могла бы претендовать на победу.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Россиянка Азалия Аминева, которая на чемпионате мира по боксу проиграла мужчине, выдававшему себя за женщину, впервые прокомментировала скандал.

Спортсменка записала видео и поблагодарила болельщиков за поддержку. А также рассказала, что, несмотря на дисквалификацию ее соперника, результаты боя отменять не стали.

«Лично для меня эти результаты никак не исправляют ситуацию на чемпионате, я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест (ДНК) провели раньше, я бы смогла выйти в финал, достойно отбоксировать и получить медаль. Но так получилось, что проиграла ей... ему 0.51», - рассказала Азалия Аминева, член сборной России по боксу

В 1/8-ой финала турнира в Индии Азалия провела уверенный поединок против, как считалось, соперницы из Алжира, и даже смогла отправить ее в нокдаун. Однако судьи по очкам отдали победу представительнице Африки. Но позже вспыхнул скандал. Врачи обнаружили у оппонента Азалии и еще одного участника чемпионата мужские хромосомы. Их дисквалифицировали, но на турнирный расклад это уже никак не повлияло.

Как отметили в российской федерации бокса, такие недоразумения в будущем должны быть исключены.

«Мы замечали... но старый состав Международной ассоциации бокса был только в начале пути и не знал, как двигаться. Сейчас, под новым руководством, порядок будет», - прокомментировала Татьяна Кириенко Генеральный секретарь Федерации бокса России.

Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу и одержала победу в финале чемпионата в Индии. В третьем раунде финала она отправила в нокаут австралийку Кэй Скотт. Бой проходил в весовой категории до 70 кг. А Наталия Сыгучова взяла серебро в весовой категории до 63 кг, уступив китаянке Ян Чэнюй.

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