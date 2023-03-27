Россиянка Аминева впервые прокомментировала проигрыш на чемпионате мира по боксу мужчине
Россиянка Азалия Аминева, которая на чемпионате мира по боксу проиграла мужчине, выдававшему себя за женщину, впервые прокомментировала скандал.
Спортсменка записала видео и поблагодарила болельщиков за поддержку. А также рассказала, что, несмотря на дисквалификацию ее соперника, результаты боя отменять не стали.
«Лично для меня эти результаты никак не исправляют ситуацию на чемпионате, я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест (ДНК) провели раньше, я бы смогла выйти в финал, достойно отбоксировать и получить медаль. Но так получилось, что проиграла ей... ему 0.51», - рассказала Азалия Аминева, член сборной России по боксу
В 1/8-ой финала турнира в Индии Азалия провела уверенный поединок против, как считалось, соперницы из Алжира, и даже смогла отправить ее в нокдаун. Однако судьи по очкам отдали победу представительнице Африки. Но позже вспыхнул скандал. Врачи обнаружили у оппонента Азалии и еще одного участника чемпионата мужские хромосомы. Их дисквалифицировали, но на турнирный расклад это уже никак не повлияло.
Как отметили в российской федерации бокса, такие недоразумения в будущем должны быть исключены.
«Мы замечали... но старый состав Международной ассоциации бокса был только в начале пути и не знал, как двигаться. Сейчас, под новым руководством, порядок будет», - прокомментировала Татьяна Кириенко Генеральный секретарь Федерации бокса России.
Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу и одержала победу в финале чемпионата в Индии. В третьем раунде финала она отправила в нокаут австралийку Кэй Скотт. Бой проходил в весовой категории до 70 кг. А Наталия Сыгучова взяла серебро в весовой категории до 63 кг, уступив китаянке Ян Чэнюй.