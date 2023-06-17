Гладков сообщил об обстреле боевиками села Тишинка
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара украинских националистов была повреждена линия электропередачи.
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Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, осколки снарядов повредили линию электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
В среду, 14 июня, под обстрел украинских националистов попало село Соболевка Валуйского городского округа. Губернатор Белгородской области заявил, что огонь велся из РСЗО «Град» по частному сектору. Тогда при обстреле никто не пострадал и не погиб, однако поврежденными оказались пять частных домов.