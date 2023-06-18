Армия Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО дали концерт в детской больнице в Луганске ко Дню медработника Концерт прошел на Аллее российской славы, расположенной на территории Луганской республиканской детской клинической больницы возле памятника Елизавете Глинке. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Луганске в День медицинского работника артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для сотрудников и пациентов республиканской клинической детской больницы. Площадкой для концерта стала Аллея российской славы, которая расположена на территории медучреждения возле памятника Елизавете Глинке. «Эта площадка нами была выбрана неслучайно. Она не подготовлена, как вы видите, здесь нет ровной сцены, но здесь есть памятник Доктору Лизе, человеку, который посвятил всю свою жизнь служению людям, их здоровью, детям. Можно сказать, что положил жизнь, чтобы детки были счастливы», - сказала солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана. © Минобороны России На импровизированной сцене творческий коллектив исполнил музыкальные и танцевальные номера. Основой концертной программы стали композиции отечественных исполнителей и народные песни, совмещенные с танцевальными номерами и фланкировкой саблями. Артисты также сыграли на русских национальных музыкальных инструментах, в том числе на баяне и балалайке, а также скрипке. «Все понравилось. Каждый с такой душой пел и танцевал, на инструментах играл. Это просто замечательно», - поделилась сотрудница Луганской республиканской детской клинической больницы Светлана. © Минобороны России Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу навестил военнослужащих - участников спецоперации, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Глава МО РФ вручил российским военным государственные награды, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика