Армия Армия Армия

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО дали концерт в детской больнице в Луганске ко Дню медработника

08:50 18.06.2023
Концерт прошел на Аллее российской славы, расположенной на территории Луганской республиканской детской клинической больницы возле памятника Елизавете Глинке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Луганске в День медицинского работника артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для сотрудников и пациентов республиканской клинической детской больницы. Площадкой для концерта стала Аллея российской славы, которая расположена на территории медучреждения возле памятника Елизавете Глинке.

«Эта площадка нами была выбрана неслучайно. Она не подготовлена, как вы видите, здесь нет ровной сцены, но здесь есть памятник Доктору Лизе, человеку, который посвятил всю свою жизнь служению людям, их здоровью, детям. Можно сказать, что положил жизнь, чтобы детки были счастливы», - сказала солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана.

© Минобороны России

На импровизированной сцене творческий коллектив исполнил музыкальные и танцевальные номера. Основой концертной программы стали композиции отечественных исполнителей и народные песни, совмещенные с танцевальными номерами и фланкировкой саблями. Артисты также сыграли на русских национальных музыкальных инструментах, в том числе на баяне и балалайке, а также скрипке.

«Все понравилось. Каждый с такой душой пел и танцевал, на инструментах играл. Это просто замечательно», - поделилась сотрудница Луганской республиканской детской клинической больницы Светлана.

© Минобороны России

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу навестил военнослужащих - участников спецоперации, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Глава МО РФ вручил российским военным государственные награды, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 В стране и мире
На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства
08:29 В стране и мире
Видео
На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
07:15 Армия
Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу
05:58 Армия
Видео
Российская авиация нанесла восемь ударов по боевикам на Купянском направлении
04:06 В стране и мире
Попова заявила, что в России сохраняется риск распространения холеры
Популярное
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.