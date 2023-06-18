Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО дали концерт в детской больнице в Луганске ко Дню медработника
Концерт прошел на Аллее российской славы, расположенной на территории Луганской республиканской детской клинической больницы возле памятника Елизавете Глинке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Луганске в День медицинского работника артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для сотрудников и пациентов республиканской клинической детской больницы. Площадкой для концерта стала Аллея российской славы, которая расположена на территории медучреждения возле памятника Елизавете Глинке.
«Эта площадка нами была выбрана неслучайно. Она не подготовлена, как вы видите, здесь нет ровной сцены, но здесь есть памятник Доктору Лизе, человеку, который посвятил всю свою жизнь служению людям, их здоровью, детям. Можно сказать, что положил жизнь, чтобы детки были счастливы», - сказала солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана.