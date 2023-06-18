На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море

В настоящее время данных о погибших и пострадавших нет.

© Видео: coastguardph, Twitter © Фото: coastguardph, Twitter

Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, передает Associated Press, ссылаясь на представителей береговой охраны.

Как утверждается, в данный момент проходит спасательная операция. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.

По информации береговой охраны, возгорание на пароме произошло на рассвете, когда он направлялся из провинции Сикихор в Бохол.

В настоящее время сведений о погибших и пострадавших нет.

Несколькими днями ранее в акватории Японского моря на иностранном сухогрузе произошло возгорание.