На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
В настоящее время данных о погибших и пострадавших нет.
© Видео: coastguardph, Twitter © Фото: coastguardph, Twitter
Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, передает Associated Press, ссылаясь на представителей береговой охраны.
Как утверждается, в данный момент проходит спасательная операция. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.
По информации береговой охраны, возгорание на пароме произошло на рассвете, когда он направлялся из провинции Сикихор в Бохол.
В настоящее время сведений о погибших и пострадавших нет.
Несколькими днями ранее в акватории Японского моря на иностранном сухогрузе произошло возгорание.