Армия спецоперация Авиация группировки «Центр» ударила ракетами по восьми районам сосредоточения живой силы врага Кроме того, на Краснолиманском направлении артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение по двум районам скопления техники неприятеля. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Авиация группировки войск «Центр» нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств поражения украинских войск», - сказал офицер. Савчук добавил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы нанесли огневое поражение по двум районам скопления техники неприятеля. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два расчета 122-мм миномета, а также автомобиль подвоза боеприпасов. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский ранее сообщил, что российской авиации удалось нанести восемь ударов по украинским националистам на Купянском направлении. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика