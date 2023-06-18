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Авиация группировки «Центр» ударила ракетами по восьми районам сосредоточения живой силы врага

08:01 18.06.2023
Кроме того, на Краснолиманском направлении артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение по двум районам скопления техники неприятеля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Авиация группировки войск «Центр» нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств поражения украинских войск», - сказал офицер.

Савчук добавил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы нанесли огневое поражение по двум районам скопления техники неприятеля.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два расчета 122-мм миномета, а также автомобиль подвоза боеприпасов.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский ранее сообщил, что российской авиации удалось нанести восемь ударов по украинским националистам на Купянском направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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