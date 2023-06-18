Авиация группировки «Центр» ударила ракетами по восьми районам сосредоточения живой силы врага
Авиация группировки войск «Центр» нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств поражения украинских войск», - сказал офицер.
Савчук добавил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы нанесли огневое поражение по двум районам скопления техники неприятеля.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два расчета 122-мм миномета, а также автомобиль подвоза боеприпасов.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский ранее сообщил, что российской авиации удалось нанести восемь ударов по украинским националистам на Купянском направлении.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.