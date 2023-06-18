Российская авиация нанесла восемь ударов по боевикам на Купянском направлении

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На Купянском направлении специальной операции российский штурмовик Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике украинской 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Также в районе Староверовки из РСЗО «Торнадо-С» ударили по подразделениям все той же 14-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 32-й отдельной механизированной бригады. Об этом сегодня заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

А в районе населенного пункта Кисловка огнем минометов «Сани» и танков Т-72Б3 нанесен удар по позициям националистов. Общие потери составили до взвода живой силы, один БТР и грузовой автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что были сорваны атаки боевиков на Запорожском направлении. Противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Левадное и Пятихатки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.