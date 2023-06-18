Чувство благодарности и восхищения: Путин обратился к медработникам

Глава государства отметил мужество и стойкость медработников на Донбассе, а также тех, кто спасал больных во время пандемии COVID-19 и продолжает стоять на страже здоровья и жизни россиян.

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Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава государства адресовал медикам слова благодарности за их тяжелый и необходимый всем труд.

«День медицинского работника, прежде всего, профессиональный праздник, но о нем знают миллионы россиян, которые спешат поздравить докторов, фельдшеров, медсестер и нянечек, рассказать им о своем уважении к их труду, выразить чувство благодарности и восхищения», - сказал Путин.

Высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в российском обществе, напомнил глава государства. Но только в период пандемии коронавирусной инфекции стало понятно истинное значение профессии врача, сказал президент.

«Мы все намного более полно и глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти и выходить больных. От вас во многом зависит сохранение здоровья и жизни людей. Так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессионалами и обладать новыми технологиями и методами лечения», - заявил президент.

Отдельно российский лидер обратился к медицинским работникам, находящимся в зоне специальной военной операции. К тем, кто рискуя жизнью выполняет свой профессиональный долг.

«В российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества, блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которые проявляют сегодня медработники на Донбассе и в Новороссии», - добавил российский лидер.

Глава государства пожелал медработникам успехов и всего самого наилучшего.