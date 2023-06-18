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МО РФ показало, как военные врачи оказывают помощь в развернутых госпиталях в зоне СВО

07:00 18.06.2023
В зоне спецоперации также прошло награждение специалистов медицинской службы отдельного медицинского батальона ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО). Специалисты оказывают помощь военнослужащим и мирному населению в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Медики работают на территории развернутых военных госпиталей и медицинских пунктов, в которых есть автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение. Кроме того, легковозводимые отсеки-палатки оборудованы всем необходимым современным оборудованием: рентген, аппарат УЗИ, наркозные аппараты, системы стерилизации инструментов и помещений, операционные и перевязочные столы.

В честь Дня медицинского работника на Купянском направлении прошло награждение специалистов медслужбы отдельного медицинского батальона. Медали «За укрепление боевого содружества» вручил заместитель командующего танкового объединения.

«Здесь можно абсолютно на каждого рассчитывать. Никто никогда не откажет в помощи. Всегда помогут, даже по смежным специальностям. Это самое главное. Здесь чувствуешь себя как в кругу родных и близких людей», - поделилась врач-хирург мобильного госпиталя Юлия Муллагалиева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава государства адресовал медикам слова благодарности за их тяжелый и необходимый всем труд. Высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в российском обществе, напомнил российский лидер.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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