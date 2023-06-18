Армия Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе СВО. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил в госпитале им. А.А. Вишневского военных медиков с профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства выразил благодарность военным медикам за их самоотверженный труд, профессионализм, а также верность долгу. Министр отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании помощи бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции. «Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе - защите жизни и здоровья наших военнослужащих», - сказал глава МО РФ. По данным Министерства обороны, свыше 4,5 тыс. военных медиков, проявивших мужество и героизм, спасая жизни военнослужащих, были отмечены госнаградами. Ранее глава государства Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он обратился к ним со словами благодарности и восхищения за их необходимый всем труд. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика