Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил в госпитале им. А.А. Вишневского военных медиков с профессиональным праздником.
Глава оборонного ведомства выразил благодарность военным медикам за их самоотверженный труд, профессионализм, а также верность долгу.
Министр отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании помощи бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции.
«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе - защите жизни и здоровья наших военнослужащих», - сказал глава МО РФ.
По данным Министерства обороны, свыше 4,5 тыс. военных медиков, проявивших мужество и героизм, спасая жизни военнослужащих, были отмечены госнаградами.
Ранее глава государства Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он обратился к ним со словами благодарности и восхищения за их необходимый всем труд.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.