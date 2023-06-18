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Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу

07:15 18.06.2023
Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе СВО.
Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу
© Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил в госпитале им. А.А. Вишневского военных медиков с профессиональным праздником.

Глава оборонного ведомства выразил благодарность военным медикам за их  самоотверженный труд, профессионализм, а также верность долгу.

Министр отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании помощи бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции.

«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю Вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе - защите жизни и здоровья наших военнослужащих», - сказал глава МО РФ.

По данным Министерства обороны, свыше 4,5 тыс. военных медиков, проявивших мужество и героизм, спасая жизни военнослужащих, были отмечены госнаградами.

Ранее глава государства Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он обратился к ним со словами благодарности и восхищения за их необходимый всем труд.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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