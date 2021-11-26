Сбитого в Подмосковье лося усыпили

Сбитого в Московской области лося, которого водитель бросил умирать в канаве, усыпили. Об этом сообщил осматривавший животное владелец собственного заповедника с лосями Алексей Седой. По его словам, больше половины туловища животного было обездвижено.

«Он находился в канаве придорожной, буквально на обочине дороги в пяти метрах. Передние ноги подвижность имели, все, что ниже области таза, позвоночник и задние ноги подвижность уже не имели. Травма позвоночника у него 100%. В итоге усыпили», - цитирует Седого РИА Новости.

Ранее в прессе появилась информация, что на трассе сбили лося, но водитель скрылся с места происшествия и оставил животное. Сообщается, что ему пытался помочь местный егерь, но ветеринарная служба приехала только на третьи сутки. Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту случившегося.