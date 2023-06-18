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В Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова прошел выпуск лейтенантов и слушателей

Максим Крюков
06:26 18.06.2023
В торжественной церемонии принял участие командующий войсками ПВО и ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери прошел выпуск лейтенантов и слушателей.

В торжественной церемонии приняли участие командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов, Главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игорь Жуков. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны, представители администрации региона, а также выпускник академии Герой России старший лейтенант Александр Шаров.

В ходе церемонии было зачитано поздравление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который выразил уверенность в том, что полученные за годы обучения знания помогут выпускникам тверской академии обеспечить боевую готовность вверенных подразделений, а также внести вклад в дальнейшее развитие армии и флота.

Очередной выпуск молодых лейтенантов состоялся также в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Дипломы «Можайки» в 2023 году получили более 900 человек, из них больше 30 человек окончили академию с красным дипломом и золотой медалью.

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