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В украинских лабораториях обнаружены 240 патогенов различных болезней, среди которых холера и сибирская язва, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выступая в Совфеде.

«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», - заявил он в ходе своего выступления в верхней палате, посвященном военно-биологической деятельности США.

Как утверждает Кириллов, у нашей страны есть вакцины и лекарства против таких болезней. Начальник войск РХБЗ добавил, что российское оборонное ведомство сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в данном направлении.

Накануне Кириллов обвинил США в создании компонентов биооружия под прикрытием работ по биобезопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.