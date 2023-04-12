МО РФ исследует обнаруженные в биолабораториях Украины патогены холеры и сибирской язвы
В украинских лабораториях обнаружены 240 патогенов различных болезней, среди которых холера и сибирская язва, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выступая в Совфеде.
«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», - заявил он в ходе своего выступления в верхней палате, посвященном военно-биологической деятельности США.
Как утверждает Кириллов, у нашей страны есть вакцины и лекарства против таких болезней. Начальник войск РХБЗ добавил, что российское оборонное ведомство сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в данном направлении.
Накануне Кириллов обвинил США в создании компонентов биооружия под прикрытием работ по биобезопасности.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.