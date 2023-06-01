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«Известия»: льготники получат счета за ЖКХ со скидкой до 50%

Дмитрий Трунов
08:34 01.06.2023
Субсидии будут выдаваться в виде именного электронного сертификата.
«Известия»: льготники получат счета за ЖКХ со скидкой до 50%
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Государство начнет компенсировать льготы на ЖКУ ресурсоснабжающим организациям, а не россиянам, сообщают «Известия». Люди, которые получают меры поддержки, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 30-50% меньше их стоимости.

Как рассказали изданию в Минстрое, появится электронный домен «ЖКХ и городская среда», где соберут разные сервисы этой сферы. Он начнет действовать не ранее следующего года. Субсидии будут выдаваться в виде именного электронного сертификата.

Субсидии получают люди, доля расходов которых на оплату ЖКУ превышает предельно допустимую норму в данном регионе. Льготу получат также ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и так далее.

Ранее уже сообщалось, что в России могут упростить получение льгот на оплату ЖКУ. Введение «электронного сертификата» фактически означает перевод льготы в цифровой формат.

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