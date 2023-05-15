В России могут упростить получение льгот на оплату ЖКУ

В настоящее время порядок получения субсидии «неудобный и необоснованно трудоемкий», отметил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

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Комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству направил в правительство рекомендации, направленные на упрощение получения льгот на оплату ЖКУ.

«Наша ключевая совместная задача с правительством - сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», - приводят «Известия» слова председателя профильного комитета ГД РФ Сергея Пахомова.

Как отмечает издание, в настоящее время процесс получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг требует много времени, при этом необходим сбор большого количества документов. По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, порядок получения субсидии «неудобный и необоснованно трудоемкий».

После рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам нужно будет заполнить всего лишь одно заявление. Помимо этого, в нижней палате парламента призвали ввести обновленные критерии получения субсидии.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность политикой формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах страны. При этом вице-премьер отметил, что ключевым вопросом, на который нужно обратить внимание всем муниципалитетам, является правильная тарифная политика.