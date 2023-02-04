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В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин из-за ситуации с аэростатом

Анастасия Бобылева
06:51 04.02.2023
Пекин не приемлет спекуляций вокруг произошедшего, подчеркнул член Компартии страны Ван И.
В Китае ответили на решение Блинкена отложить визит в Пекин из-за ситуации с аэростатом
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Шумиха и спекуляции вокруг ситуации с китайским воздушным шаром на территории США неприемлемы для Пекина. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, комментируя решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить поездку в Пекин из-за произошедшего.

«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдаем международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи», - приводит РИА Новости слова Ван И.

Визит Блинкена в Пекин должен был состояться 5 февраля, новую дату госсекретарь США пока не озвучивал. Госдепартамент Соединенных Штатов до сих пор уверен, что воздушный шар является шпионским, несмотря на заверения Китая, что аэростат оказался в воздушном пространстве другой страны случайно. 

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