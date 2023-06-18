Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

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Конгресс Международной федерации санного спорта, состоявшийся вчера в Бухаресте, продлил отстранение спортсменов из РФ от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что ограничение продлено из-за того, что присутствие россиян связано с высоким риском нарушения безопасности. В федерации отметили, что отстранение не может быть заменено менее радикальной мерой.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики оставил в силе решение не допускать российских спортсменов на соревнования. Отмечается, что организация держит ситуацию на контроле.

В федерации уверяют, что меры могут быть пересмотрены в зависимости от развития обстоятельств.