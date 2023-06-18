Командующий ЮВО наградил бойцов, отличившихся на Артемовском направлении

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Особо отличившиеся на Артемовском направлении спецоперации российские бойцы получили Ордена мужества, Георгиевские кресты, медали «За отвагу», а также медали «За храбрость» второй степени. Награды им вручил командующий Южным военным округом генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«Группа разведки обнаружила противника, после этого он был затянут в бой и уничтожен», - рассказал командир группы с позывным «Одинокий».

По словам «Одинокого», его подразделение занимается выявлением и уничтожением противника.

Наводчик с позывным «Пахарь» занимается оперативным управлением группой БПЛА. Он получил награду за то, что его расчет средствами беспилотной техники обнаружил опорный пункт противника и технику. Ударными средствами они были поражены. Всем, кто находится на передовой, он пожелал силы духа, стойкости и понимания того, что они делают правое дело.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил участников спецоперации, которые проходят лечение в госпитале Вишневского. Глава Минобороны отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.