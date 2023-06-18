В горах Румынии обнаружили вооруженных украинских солдат

Украинские военные незаконно пересекли границу, а после заблудились в горах из-за плохой видимости.

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Румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных украинских военных. Они планировали незаконно пересечь границу, но после заблудились из-за ограниченной видимости на местности.

«Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус… Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны», - сообщил телеканал Antena 3.

До этого инцидента в Румынию приезжали несколько украинцев с целью получения убежища - они бежали от войны. Их передали в руки пограничной полиции города Вишеу-де-Сус. После опознания и допроса их отвезут в центр для беженцев.

Ранее телеканал RT сообщил, что в Польше наблюдались случаи домашнего насилия и пьянства в семьях беженцев из Украины. Польский центр поддержки семьи отметил случаи рукоприкладства и халатного отношения с детьми.