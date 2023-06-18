Глава МИД Китая Цинь Ган выразил готовность посетить США

На встрече с госсекретарем США глава МИД Китая отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном находятся в самой низкой точке.

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время.

«Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Поездка Блинкена в Пекин - первая за последние пять лет. Визит проходит на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений. Стороны расходятся по множеству вопросов, включая Тайвань, сбитый американцами аэростат и разногласия в торгово-экономических вопросах.

Об этом ранее заявил глава китайской дипломатии, отметив, что отношения между двумя странами достигли самого низкого за всю историю уровня. Это не соответствует интересам КНР и США, уточнил дипломат.