Глава МИД Китая Цинь Ган выразил готовность посетить США
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время.
«Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Поездка Блинкена в Пекин - первая за последние пять лет. Визит проходит на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений. Стороны расходятся по множеству вопросов, включая Тайвань, сбитый американцами аэростат и разногласия в торгово-экономических вопросах.
Об этом ранее заявил глава китайской дипломатии, отметив, что отношения между двумя странами достигли самого низкого за всю историю уровня. Это не соответствует интересам КНР и США, уточнил дипломат.