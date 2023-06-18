Вашингтон диктует киевскому режиму то, что нужно делать.

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У Украины нет суверенитета. Об этом в разговоре с RT Arabic заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, киевскому режиму из Вашингтона диктуют то, что нужно делать.

«У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин не исключил, что ситуацию на Украине решили бы по-другому при иных властях в США. Он отметил, что в Киеве и в западных странах отказались от мирного плана.

До этого российский президент отмечал наличие в США множества людей «со здоровой головой». Они, по его словам, не стремятся к началу третьей мировой.