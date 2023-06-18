Два человека пострадали при повторном обстреле поселка Глушково в Курской области

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При втором за день обстреле поселка Глушково в Курской области пострадали два человека, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в поселке зафиксировали больше 16 прилетов со стороны Украины.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Их отвезли в Глушковскую центральную районную больницу. Медики оказывают раненым необходимую помощь.

В результате сильного обстрела в поселке повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

Российские военные открыли ответный огонь по выявленным точкам противника, добавил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил о том, что три населенных пункта Глушковского района в Курской области попали под обстрел. Больше 10 прилетов было в поселке Глушково. Под удар попали также Теткино и Попово-Лежачи. Во время первого обстрела никто не пострадал.