Во Владикавказе ввели режим ЧС после схода селя

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Во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии ограничили движение автомобилей после схода мощного селя. В регионе весь день шли дожди, подтоплены частные домовладения. Селевый поток перекрыл часть трассы, городские власти ввели режим ЧС.

«Во Владикавказе в связи с обильным выпадением осадков в целях безопасности временно ограничено движение транспорта со стороны ул. Шмулевича в сторону ул. Зураба Магкаева. Также временно закрыт для движения въезд в поселок Южный», - приводит РИА Новости сообщение местного главка МВД.

На подтопленных перекрестках выставлены наряды ГИБДД, работают восстановительные бригады. Накануне в Сочи подсчитали ущерб от мощных ливней. Только в микрорайоне Мацеста власти насчитали более миллиарда рублей. В первую очередь помогут владельцам затопленных домов.