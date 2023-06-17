В Сочи ущерб от паводка в Мацесте превысил миллиард рублей

Глава города Алексей Копайгородский заявил, что в первую очередь власти окажут адресную помощь тем, чьи дома были повреждены водой.

© Фото: AlekseiKopaigorodskii, Telegram

Ущерб от ливней, которые вызвали подтопления в сочинском микрорайоне Мацеста, превышает миллиард рублей. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский. Он отметил, что в первую очередь власти окажут адресную помощь тем, чьи дома были повреждены водой.

«Пообщался с сочинцами. Помогаем им собирать документы на денежные компенсации – вода зашла в 45 домов. Наши волонтеры отработали все заявки на очистку дворов от ила и нанесенной грязи – их было более ста», - отметили градоначальник.

Алексей Копайгородский пообещал жителям Мацесты проработать дополнительные меры для снижения угрозы подтоплений. Пока же идет восстановление поврежденной инфраструктуры. Так, например, восстановлена канализационно-насосная станция, оказавшаяся полностью затопленной.

«Сейчас решаются точечные проблемы микрорайона. Готовится документация на проведение крупных работ по восстановлению мостов и укреплению подпорных стен. Идёт закупка утраченного оборудования, парковой мебели», - добавил глава Сочи.

Напомним, в минувшую среду, 14 июня, на город обрушился мощный ливень, вследствие чего река Мацеста вышла из берегов. Многие улицы Хостинского района Сочи оказались затоплены.

Под водой оказались жилые дома, автомобили и многие объекты городской инфраструктуры. В частности, пострадали набережная реки Мацеста и мосты в сельских населенных пунктах.