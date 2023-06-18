Путин отметил вклад журналистов в консолидацию общества

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Президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами отметил важную роль средств массовой информации в построении единства российского общества. Кадры встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По мнению главы государства, эта сплоченность стала большим преимуществом во время спецоперации, а журналисты внесли огромный вклад в консолидацию общества.

«И оно (единство - ред.) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», - подчеркнул Путин.

На встрече с военными корреспондентами Владимир Путин подчеркнул, что заявленные цели специальной военной операции носят фундаментальный характер. Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом Кремль ничего менять не будет, заверил президент.