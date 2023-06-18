В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин отметил вклад журналистов в консолидацию общества

Ян Брацкий
16:57 18.06.2023
По мнению российского лидера, сплоченность общества стала большим преимуществом России во время спецоперации.
Путин отметил вклад журналистов в консолидацию общества
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами отметил важную роль средств массовой информации в построении единства российского общества. Кадры встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По мнению главы государства, эта сплоченность стала большим преимуществом во время спецоперации, а журналисты внесли огромный вклад в консолидацию общества.

«И оно (единство - ред.) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», - подчеркнул Путин.

На встрече с военными корреспондентами Владимир Путин подчеркнул, что заявленные цели специальной военной операции носят фундаментальный характер. Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом Кремль ничего менять не будет, заверил президент.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:11 В стране и мире
Глава Петрозаводска решил отправиться в зону СВО добровольцем
15:09 В стране и мире
Путин сообщил, что власти стимулируют ОПК на разработку беспилотников
14:54 В стране и мире
Daily Mail сообщила о нежелании Абрамовича отдавать все деньги от продажи «Челси» Украине
13:50 В стране и мире
Видео
Полиция задержала захватчика банка в Астане
13:19 В стране и мире
ВСУ обстреляли семью ракетами ПВР эвакуированных в Херсонской области
Популярное
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Девчонок отпусти»: видео переговоров с захватившим заложников в банке в Астане
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.