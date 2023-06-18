Мать четверых погибших детей выжила при пожаре в Татарстане

Всего в доме жили восемь человек, в том числе четверо детей.

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Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС России.

Тело седьмого погибшего спасатели нашли в 15:47. Это ребенок. Всего в доме жили восемь человек, в том числе четверо детей.

По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной, говорится в сообщении МЧС. Мать детей вышла из горящего дома.