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Мать четверых погибших детей выжила при пожаре в Татарстане

Владимир Рубанов
16:34 18.06.2023
Всего в доме жили восемь человек, в том числе четверо детей.
© Видео: МЧС России © Фото: mchstatarstan, Telegram
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Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС России.

Тело седьмого погибшего спасатели нашли в 15:47. Это ребенок. Всего в доме жили восемь человек, в том числе четверо детей.

По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной, говорится в сообщении МЧС. Мать детей вышла из горящего дома.

© mchstatarstan, Telegram

Пожар площадью 100 квадратных метров тушили 43 человека и 17 единиц техники. Бревенчатый дом сгорел практически полностью. Прокуратура начала проверку.

Ранее один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве. Горело три торговых павильона, пострадавший отравился дымом.

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