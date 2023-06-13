Один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве

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Один человек пострадал в результате пожара на рынке «Садовод» в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, пострадавший отравился продуктами горения. Подробности о его состоянии не уточняются.

Днем на рынке «Садовод» в Москве произошел пожар, загорелись три торговых павильона. В связи с ЧП людей с территории торгового комплекса эвакуировали. На кадрах с места происшествия видно, как продавцы на рынке в Москве пытались спасти товар, до которого еще не успел добраться огонь.