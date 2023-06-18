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Экономист Беляев: Bank of China хочет вывести платежи из-под возможных санкций

Ян Брацкий
16:19 18.06.2023
С 13 июня Bank of China прекратил принимать платежи от российских банков в юанях для перевода в США, ЕС, Великобританию и Швейцарию.
Экономист Беляев: Bank of China хочет вывести платежи из-под возможных санкций
© Фото: Faris Hadziq, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Bank of China прекратил прием переводов российских банков в юанях в ЕС и США из-за санкционных опасений. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Китай не хочет дополнительно обострять свои отношения с Западом, которые и так уже обострены до достаточно серьезного момента. Плюс это означает то, что он все-таки хочет вывести платежи и возможности расчетов из-под возможных санкций», - сказал Беляев в беседе с RT.

Для россиян ничего ужасного не произошло, уточнил экономист. Для любого плательщика важно, чтобы его платеж прошел, а какими путями не имеет решающего значения, допустил Беляев. Теперь расчеты станут более надежными, так как потенциально уязвимые банки просто исключаются из взаимодействия.

Ранее Bank of China сообщил, что с 13 июня прекратил принимать платежи от российских банков в юанях для перевода в США, ЕС, Великобританию и Швейцарию.

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