В стране и мире Bank of China ограничил для россиян перевод юаней в западные банки Ян Брацкий Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China. © Фото: Sheldon Cooper, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в банки США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. «В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей», - говорится в сообщении Акибанка. Ранее инвестор из США Джим Роджерс заявил, что доллар утратил свои лидирующие позиции, а Вашингтон стал самым большим должником в мире. Поэтому все больше стран задумываются, а нужен ли доллар вообще? Даже друзья и союзники США ищут замену доллару из опасения внезапно попасть под санкции. Полновесной альтернативы доллару в мире пока нет, уверен Роджерс, но в перспективе ей может стать юань, уверен инвестор. Экспертное мнение и аналитика