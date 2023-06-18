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Bank of China ограничил для россиян перевод юаней в западные банки

Ян Брацкий
15:21 18.06.2023
Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.
Bank of China ограничил для россиян перевод юаней в западные банки
© Фото: Sheldon Cooper, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в банки США, ЕС, Великобритании и Швейцарии.

«В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей», - говорится в сообщении Акибанка.

Ранее инвестор из США Джим Роджерс заявил, что доллар утратил свои лидирующие позиции, а Вашингтон стал самым большим должником в мире. Поэтому все больше стран задумываются, а нужен ли доллар вообще? Даже друзья и союзники США ищут замену доллару из опасения внезапно попасть под санкции. Полновесной альтернативы доллару в мире пока нет, уверен Роджерс, но в перспективе ей может стать юань, уверен инвестор.

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