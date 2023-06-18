Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику националистов на Запорожском направлении

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух боевых машин пехоты Bradley и бронетранспортера Stryker . Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в общей сложности за минувшие сутки украинские боевики потеряли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях до 380 бойцов, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, а также 38 боевых бронемашин.

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