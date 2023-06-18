Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику националистов на Запорожском направлении
Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России уничтожили позиции украинских националистов на Запорожском направлении спецоперации. Кадры точных попаданий публикует Минобороны РФ.
Среди уничтоженной техники танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществляли операторы российских беспилотников.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух боевых машин пехоты Bradley и бронетранспортера Stryker. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в общей сложности за минувшие сутки украинские боевики потеряли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях до 380 бойцов, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, а также 38 боевых бронемашин.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.