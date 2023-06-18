Путин сообщил, что власти стимулируют ОПК на разработку беспилотников

© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress

Российские власти мотивируют оборонно-промышленный комплекс на создание беспилотных аппаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами. Эти кадры были показаны в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства ответил на просьбу журналиста Евгения Поддубного активнее стимулировать военную промышленность для разработки беспилотников.

«Мы делаем это», - заверил Путин.

В ходе встречи с военкорами 13 июня Путин признал, что в ходе специальной военной операции стало понятно, что некоторых вещей российской армии не хватает, в том числе беспилотников. По его словам, такие аппараты есть, но в недостаточном количестве. В частности, президент сказал, что не хватает «Орланов», и качество этих БПЛА нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют.