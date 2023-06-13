В стране и мире Беспилотники, высокоточные боеприпасы и лучший танк в мире: о чем президент говорил с военкорами Александр Федорчак Дмитрий Трунов Владимир Путин провел встречу и обсудил ход специальной военной операции с 17 военными корреспондентами. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: За одним столом с президентом 13 июня собрались 17 военных корреспондентов. Среди них - наш коллега Анатолий Бородкин, который, как и все остальные, еще пару дней назад работал недалеко от линии боевого соприкосновения. Первый вопрос задает Евгений Поддубный: изменились ли с течением времени цели специальной военной операции. «Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер. <...> В чем смысл наших действий. Ведь мы же настроены были и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза», - сказал Владимир Путин. Президент в очередной раз подчеркнул, что с НАТО ссориться никто не хотел. Россия даже пыталась стать частью этой организации. «Мы всё предложили Западу. Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил - давайте нас рассмотрим. Даже рассматривать не стали. Мы понимаем, что события 90-х - начала 2000-х годов связаны с тяжелым наследием историческим на Кавказе, например. Ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с «Аль-Каидой»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - Ред.). И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали материально, информационно, политически и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это «Аль-Каида», - только бы нас раскачивать. И всё в этой парадигме - раскачке России. Мы уж и так, и так, договорились, что НАТО не будет расширяться. Предложили всё! Нет. Почему? Просто слишком большая страна: такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать. Украина - одно из направлений работы по раскачке России», - сказал президент. Причиной начала конфликта на Украине стал тот самый антиконституционный переворот 2014-го. Но, как отмечает президент, его репетицией была еще «оранжевая революция» 2004-го. «А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем. Придумали третий тур голосования. Какой на хрен третий тур? Он не предусмотрен Конституцией - это госпереворот, но он хотя бы прошел относительно мирным способом. И мы же общались с ними: я туда ездил, они приезжали к нам - пожалуйста. Нет, дошли до кровавого госпереворота. То есть стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и с братским украинским народом. Ну никаких просто. Они понимали, что мы не можем же просто так оставить Крым, ну не можем просто, это невозможно, это предательство было бы с нашей стороны, - тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были наши добровольцы, но государство Российское не имело к этому никакого отношения вообще - я уверяю вас в этом, ну никакого. Было трудно договориться о том, чтобы как-то «склеить» юго-восток Украины со всей страной, но мы искренне стремились к этому. Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули», - сказал глава государства. Не могли не спросить Путина и о начале украинского контрнаступления, которое так отчаянно пиарили все западные СМИ. Владимир Путин назвал его масштабным, ведь киевский режим бросил туда все свои стратегические резервы, но пока безуспешным. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Для нас, конечно, слава богу. Я сейчас не буду называть потери по личному составу - пускай Минобороны это сделает, посчитает, но там и структура потерь для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Из всех потерь, - а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, - у них структура этих потерь для них неблагоприятная», - сказал Путин. Не остался без внимания и недавний террористический акт на Каховской ГЭС, который привел к масштабной экологической катастрофе в Херсонской области. Президент уверен: это дело рук киевского режима. «Они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС - вот в чем все дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение. Но как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Это первое. А второе. К сожалению, - скажу странную вещь, но тем не менее, - к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению - почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», - сказал президент. В последнее время противник усилил атаки не только на потерянные в ходе СВО территории, но и на глубокий тыл внутри России. Беспилотники долетают до Кремля, а в Белгородскую область заходят диверсионно-разведывательные группы, из-за чего приходится эвакуировать мирных жителей. «В свое время на Хмеймиме у нас была ситуация, когда эти беспилотники залетели, к сожалению, над территорией Хмеймима несколько гранат бросили, и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро научились с ними бороться, различными способами, средствами. Это иногда непросто, но решаемая задача. Конечно, нужно укреплять границу и наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена - укрепление границ. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, - я говорю это очень аккуратно, - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», - сказал глава государства. Мужество и героизм в одном ряду с нашими бойцами проявляют и мобилизованные. Их вклад в общее дело отметил и президент. «Я разговаривал с командиром батальона, который воевал на белгородском направлении. Я его спрашиваю: как у вас, сколько у вас мобилизованных, а сколько призывников? Он говорит: все призывники, у меня нет мобилизованных вообще. Командир батальона. Я говорю: и как себя ребята вели? Блестяще - никто не дрогнул, вообще никто не дрогнул. Но, правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами», - рассказал Путин. Но вот на вопрос о проведении второй волны мобилизации Владимир Путин ответил осторожно. «Я особенно за этим не слежу, но некоторые наши и общественные деятели говорят о том, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать или даже два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим», - сказал президент. Вскоре глава государства дал слово и военному корреспонденту «Звезды» Анатолию Бородкину. Наш коллега спросил Владимира Путина о развитии российского военно-промышленного комплекса: что мы будем делать для того, чтобы развивать наш ВПК, чтобы не допустить, во-первых, количественного отставания, и прежде всего серьезно обогнать противника и обеспечить современными системами вооружений, достаточным их количеством наши Вооруженные Силы. «Вы знаете, вопрос фундаментального характера, абсолютно фундаментального характера. Когда мы говорим, и я сказал, а Вы сейчас повторили, что Запад накачивает Украину оружием - так оно и есть, никто же этого не скрывает, наоборот, гордятся этим. Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международно-правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Да, да, да, они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно это будут делать и корить их бессмысленно абсолютно, потому что у них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются, никогда. Они должны это осознать, в конце концов. Но, я думаю, что постепенно осознание к ним придет. По поводу вооружения, развития ОПК. Вы знаете, у нас не было бы никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад, может быть, Вы вспомните, когда это было, не объявили и не начали выполнять программу модернизации ОПК. Помните, да, здесь все присутствующие, многие наверняка обратили внимание. Это было, наверное, лет восемь назад, может быть, даже чуть побольше: мы начали программу модернизации оборонно-промышленного комплекса. Выделили на тот период времени очень большие средства и постепенно начали переоборудовать наши предприятия, строить новые, ставить новое современное оборудование и так далее. Поэтому задел был сделан очень солидный. Конечно, в ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи. Да, и летательные аппараты, эти беспилотники и так далее. Они у нас есть - нам, к сожалению, их не хватает количественно. И до сих пор, когда я разговариваю с ребятами, которые прямо на линии фронта находятся, им ZALA нужны, им нужны средства контрбатарейной борьбы - и побольше, и поменьше размером, поэффективнее. Хотя эти наши здоровые - достаточно эффективные, но их мало и с ними сложнее работать. Сейчас я говорил о том, что там, где пытается украинская армия атаковать, уже несколько танков уничтожено, по-моему, в том числе и беспилотниками-камикадзе уничтожено. Их эффективно очень используют, наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает. И «Орланов» не хватает, и качество этих «Орланов» нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть есть много того, чего нужно. Средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки нужны современные. Т-90 «Прорыв» - лучший танк в мире - 100 процентов. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» - лучший танк в мире: он как только на позицию выходит, всё – там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищенность выше. То есть всего достаточно… То есть как раз недостаточно, но по всем направлениям заделы есть: вопрос - в наращивании. Я сказал о заделах, а теперь, что происходит сейчас. У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям - в десять раз. В десять раз! Некоторые предприятия промышленности работают в две смены, а многие - в три, практически и днем, и ночью, и работают очень качественно. Я хочу, как в таких случаях говорят, пользуясь случаем, поблагодарить наших рабочих, инженеров, которые пашут днем и ночью. Многие из них выезжают прямо на линию фронта и работают над тем, чтобы доводить технику прямо в зоне боевых действий, и работают очень хорошо. Поэтому когда мы говорим об одной из основных задач, которая перед нами стоит, - о демилитаризации, она именно так и выполняется. Там у них все меньше и меньше своего, почти ничего не остается. Есть еще старые советские предприятия, на которых пытаются ремонтировать технику, но и их все меньше и меньше, потому что как только мы получаем информацию где и что происходит, мы стараемся воздействовать на эти предприятия. А у нас растет, и качество улучшается, характеристики улучшаются - дальность, точность. Если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самая лучшая в мире. Но мы это сделаем», - пообещал президент. Эта, как и предыдущие встречи, прошла в доверительной атмосфере, отметили сами военкоры. Владимир Путин не только ответил на все вопросы наших коллег, но и вселил в них уверенность, что наша победа неизбежна. * - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика