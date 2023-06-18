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Welt am Sonntag: россиянка стала подозреваемой по делу лидера группы Rammstein

Ян Брацкий
15:46 18.06.2023
По версии Welt am Sonntag, россиянка поставляла девушек для вечеринок с участием Тилля Линдемана.
Welt am Sonntag: россиянка стала подозреваемой по делу лидера группы Rammstein
© Фото: Francesco Castaldo, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Кастинг-директор Алена Макеева стала подозреваемой по делу против лидера группы Rammstein. Тилль Линдеман оказался под следствием сразу по двум уголовным статьям - о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.

«Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдемана», - сообщили изданию Welt am Sonntag.

По версии издания, россиянка лично отбирала девушек для вечеринок, которые музыканты устраивали после концертов. Якобы именно она отводила фанаток к Тиллю Линдеману, но не говорила об истинных целях этих встреч.

В конце мая одна из пострадавших опубликовала в Twitter подобную историю. По словам женщины, после концерта ей подмешали наркотики в напиток, а проснулась она с гематомами. Следом за ней о таких история рассказали еще как минимум десять девушек. Представители певца всегда отрицали обвинения в домогательствах.

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