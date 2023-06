В стране и мире Welt am Sonntag: россиянка стала подозреваемой по делу лидера группы Rammstein Ян Брацкий По версии Welt am Sonntag, россиянка поставляла девушек для вечеринок с участием Тилля Линдемана. © Фото: Francesco Castaldo, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Кастинг-директор Алена Макеева стала подозреваемой по делу против лидера группы Rammstein. Тилль Линдеман оказался под следствием сразу по двум уголовным статьям - о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков. «Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдемана», - сообщили изданию Welt am Sonntag. По версии издания, россиянка лично отбирала девушек для вечеринок, которые музыканты устраивали после концертов. Якобы именно она отводила фанаток к Тиллю Линдеману, но не говорила об истинных целях этих встреч. В конце мая одна из пострадавших опубликовала в Twitter подобную историю. По словам женщины, после концерта ей подмешали наркотики в напиток, а проснулась она с гематомами. Следом за ней о таких история рассказали еще как минимум десять девушек. Представители певца всегда отрицали обвинения в домогательствах. Экспертное мнение и аналитика