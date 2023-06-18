Welt am Sonntag: россиянка стала подозреваемой по делу лидера группы Rammstein
Кастинг-директор Алена Макеева стала подозреваемой по делу против лидера группы Rammstein. Тилль Линдеман оказался под следствием сразу по двум уголовным статьям - о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.
«Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдемана», - сообщили изданию Welt am Sonntag.
По версии издания, россиянка лично отбирала девушек для вечеринок, которые музыканты устраивали после концертов. Якобы именно она отводила фанаток к Тиллю Линдеману, но не говорила об истинных целях этих встреч.
В конце мая одна из пострадавших опубликовала в Twitter подобную историю. По словам женщины, после концерта ей подмешали наркотики в напиток, а проснулась она с гематомами. Следом за ней о таких история рассказали еще как минимум десять девушек. Представители певца всегда отрицали обвинения в домогательствах.