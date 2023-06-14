В стране и мире Солиста Rammstein подозревают в домогательствах Ян Брацкий Расследованием возможных случаев домогательств со стороны фронтмена Rammstein занимается прокуратура Берлина. © Фото: Ismael Rosas, Eyepix Group, GlobalLookPress Читайте нас на: Лидер музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание «Тагесшпигель». «Расследование начато по подозрению в нарушении статьи 177 Уголовного кодекса Германии», - пишет газета. За минувшие недели немецкие СМИ неоднократно писали материалы об обращении в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны музыканта. Линдеманн не первый раз оказывается в центре скандала. Так, в 2019 году он устроил потешный бой с космонавтом в центре Санкт-Петербурга. Позже выяснилось, что съемки были организованы для челленджа. Роль космонавта исполнил шведский актер Петер Стормаре. Экспертное мнение и аналитика