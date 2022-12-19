Канада начала конфискацию активов принадлежащих Абрамовичу

Канада стала первой страной из G7, которая решилась реализовать ранее озвученные санкции против российских бизнесменов.

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В МИД Канады сообщили о начале конфискации активов на 26 миллионов долларов, которые предположительно принадлежат компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings.



Миллиардер попал в санкционный список Канады еще в марте. Тогда в правительстве страны заявили, что его активы будут заморожены, он также не сможет покупать материалы или оборудование у страны. Подобные санкционные меры для российских бизнесменов оглашали и другие страны G7. Однако Канада стала первой из Большой семёрки, решившейся реализовать ранее сказанное на практике.

«Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила о том, что Канада конфискует и намерена взыскать 26 миллионов долларов с компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу», - говорится в заявлении министерства Канады.

В МИД Канады отметили, что это первый случай в практике осуществления процедуры конфискации активов, которыми владеют подсанкционные лица. Все планируется осуществить в законном порядке через суд.

«Министр Жоли намерена подать заявление в суд для взыскания актива в пользу Короны», - также следует из заявления.

Конфискованные средства будут использованы для «восстановления Украины» и «компенсаций жертвам».

В мае миллиардер продал Английский футбольный клуб «Челси», которым владел на протяжении 19 лет, консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.