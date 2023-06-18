Украинские боевики разрушили эвакуационный пункт в Голой Пристани

В администрации Голопристанского муниципального округа отметили, что неподалеку от места удара могут находиться неразорвавшиеся противопехотные мины.

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Украинские националисты выпустили два кассетных заряда с противопехотными минами «Лепесток» по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщили.

«Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что эвакуационный пункт был разрушен, в результате удара жертв нет. В администрации предупредили, что неподалеку от места обстрела могут находиться неразорвавшиеся мины.

На прошлой неделе врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле украинскими радикалами пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. По его словам, в ходе атаки погибла беременная женщина.